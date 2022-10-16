Жителів Львівщини просять економити електроенергію

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликає жителів Львівщини не використовувати потужні електроприлади в пікові години.

Джерело: Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Шановні жителі Львівщини, від вас у цій ситуації залежить дуже багато. Маю декілька важливих прохань:

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Намагайтесь не користуватися електроприладами з 08:00 до 11:00 та зі 17:00 до 23:00. Це ті проміжки часу, коли на нашу енергосистему йде найбільше навантаження.

Обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками, прасками та іншими електроприладами з великою енергозатратністю найкраще користуватися вночі.

Так, нам треба трішки потерпіти. Маємо бути гнучкими та незламними на всіх фронтах".

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Деталі: Козицький нагадав перелік найбільш енерговитратних приладів: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, порохотяг, комп’ютер, телевізор.

Нагадаємо: Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами, подекуди – до 20%.