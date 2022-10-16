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Жителей Львовщины просят экономить электроэнергию

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 15:58
фото PIXABAY

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призывает жителей Львовщины не использовать мощные электроприборы в пиковые часы.

Источник: Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Уважаемые жители Львовщины, от вас в этой ситуации зависит очень много. У меня несколько важных просьб:

Старайтесь не пользоваться электроприборами с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Это те промежутки времени, когда на нашу энергосистему идет наибольшая нагрузка.

Обогревателями, стиральными машинами, бойлерами, посудомойками, утюгами и другими электроприборами с большой энергозатратностью лучше всего пользоваться ночью.

Да, нам надо немного потерпеть. Должны быть гибкими и несокрушимыми на всех фронтах".

Детали: Козицкий напомнил перечень наиболее энергозатратных приборов: электрообогреватель, бойлер, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер, телевизор.

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Напомним: Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%.

Темы: Львовщинаэлектроэнергияавариявойна
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