Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жителей Львовщины просят экономить электроэнергию

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 15:58
Жителей Львовщины просят экономить электроэнергию
фото PIXABAY

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призывает жителей Львовщины не использовать мощные электроприборы в пиковые часы.

Источник: Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Уважаемые жители Львовщины, от вас в этой ситуации зависит очень много. У меня несколько важных просьб:

Реклама:

Старайтесь не пользоваться электроприборами с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Это те промежутки времени, когда на нашу энергосистему идет наибольшая нагрузка.

Обогревателями, стиральными машинами, бойлерами, посудомойками, утюгами и другими электроприборами с большой энергозатратностью лучше всего пользоваться ночью.

Да, нам надо немного потерпеть. Должны быть гибкими и несокрушимыми на всех фронтах".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Козицкий напомнил перечень наиболее энергозатратных приборов: электрообогреватель, бойлер, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер, телевизор.

Напомним: Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%.

Темы: Львовщинаэлектроэнергияавариявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Львовщина
ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: