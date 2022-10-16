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Енергетики подякували за кожну вимкнену лампочку: найсвідоміші українці зекономили 20%

Валентина РоманенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 10:54
Енергетики подякували за кожну вимкнену лампочку: найсвідоміші українці зекономили 20%
ілюстративне фото

Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами, подекуди – до 20%.

Джерело: "Укренерго"

Деталі: За даними компанії, споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. 

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Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат - майже 20%.

При цьому енергетики пояснюють: не треба сидіти в темряві.

Достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, вимкнути зайве освітлення у приміщеннях, розказати про ощадливе споживання рідним, друзям та сусідам.

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Дослівно: "Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії.

Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад.

Коли ви свідомо обмежуєте споживання електроенергії:

  •  ви бережете "поранену" обстрілами енергосистему від перенавантаження. Це дає змогу нашим фахівцям прискорити її "реабілітацію";
  •  ви допомагаєте країні зекономити вугілля, яке буде так потрібно тепловим електростанціям взимку для виробництва електроенергії;
  •  ви заощаджуєте власні кошти, адже за електроенергію сплатите менше за підсумками місяця.

І головне - коли ви обмежуєте власне споживання, це дає змогу нашим диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина - це можливість для інших бути зі світлом".

Що передувало: Внаслідок ранкової ворожої атаки 15 жовтня на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. "Укренерго" попереджало про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Уіечері гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко повідомив, що енергетики стабілізували ситуацію і відключення електроенергії в Києві поки не планується.

Теми: енергетикавійна
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