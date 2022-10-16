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Енергетики подякували за кожну вимкнену лампочку: найсвідоміші українці зекономили 20%

Валентина РоманенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 10:54
ілюстративне фото

Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами, подекуди – до 20%.

Джерело: "Укренерго"

Деталі: За даними компанії, споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. 

Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат - майже 20%.

При цьому енергетики пояснюють: не треба сидіти в темряві.

Достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, вимкнути зайве освітлення у приміщеннях, розказати про ощадливе споживання рідним, друзям та сусідам.

Дослівно: "Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії.

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Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад.

Коли ви свідомо обмежуєте споживання електроенергії:

  •  ви бережете "поранену" обстрілами енергосистему від перенавантаження. Це дає змогу нашим фахівцям прискорити її "реабілітацію";
  •  ви допомагаєте країні зекономити вугілля, яке буде так потрібно тепловим електростанціям взимку для виробництва електроенергії;
  •  ви заощаджуєте власні кошти, адже за електроенергію сплатите менше за підсумками місяця.

І головне - коли ви обмежуєте власне споживання, це дає змогу нашим диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина - це можливість для інших бути зі світлом".

Що передувало: Внаслідок ранкової ворожої атаки 15 жовтня на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. "Укренерго" попереджало про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Уіечері гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко повідомив, що енергетики стабілізували ситуацію і відключення електроенергії в Києві поки не планується.

Теми: енергетикавійна
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