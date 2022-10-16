Маляр: На півдні співвідношення втрат України й РФ – 1 до 6,5

Андрій Ковальчук (зліва) і Ганна Маляр (по центру), фото з Facebook Маляр

На даний час співвідношення втрат українських і російських військ на півдні України складає приблизно 1 до 6,5.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook з посиланням на командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука

Деталі: Маляр зазначила, що стала свідком, як Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом. Зокрема, він "розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога".

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Дослівно Маляр: "Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами, критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись".

За словами командувача, ворог вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час. Навпаки, треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі".

Що передувало: За даними Генштабу, російські окупанти станом на 16 жовтня вже втратили щонайменше 65 тисяч своїх військових в Україні.