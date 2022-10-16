Маляр: На юге соотношение потерь Украины и РФ – 1 к 6,5

Андрей Ковальчук (слева) и Анна Маляр (по центру), фото из Facebook Маляр

В настоящее время соотношение потерь украинских и российских войск на юге Украины составляет примерно 1 к 6,5.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook со ссылкой на командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука

Детали: Маляр отметила, что стала свидетелем, как Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом. В частности, он "рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о растущих потерях врага".

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Дословно Маляр: "Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам, критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться".

По словам командующего, враг уже в довольно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время. Наоборот, надо собрать всю нашу силу и мощь и выдавливать российскую армию с нашей земли".

Что предшествовало: По данным Генштаба, российские оккупанты по состоянию на 16 октября уже потеряли по меньшей мере 65 тысяч своих военных в Украине.