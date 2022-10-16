Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтар" переміг "Динамо" у матчі УПЛ, гімн виконала "Пташка"

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 19:08
фото ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" з рахунком 3:1 в 7 турі Української Прем'єр-ліги.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: "Шахтар" та "Динамо" зіграли перший очний матч за понад рік. У матчі сьомого туру УПЛ сезону 2022/23 команди зустрілися на "Арені Львів".

У стартових складах команд був лише один легіонер (Лассіна Траоре – нападник "Шахтаря") та одразу 21 українець. Перед матчем гімн України виконала Катерина Поліщук (парамедикиня з "Азовсталі", позивна "Пташка"), а символічне введення м'яча зробив Михайло Діанов, захисник "Азовсталі".

У першому таймі "Динамо" більше контролювало м'яч, але єдиний гол до перерви забив "Шахтар" - Олександр Зубков замкнув розіграш кутового на дальній штанзі, 1:0.

Прямо перед перервою "Шахтар" міг подвоїти перевага у рахунку - Траоре не реалізував пенальті, його відбив воротар Руслан Нещерет.

ВІДЕО ДНЯ

За перші три хвилини другого тайму команди забили двічі. Спершу нападник "Динамо" Владислав Ванат зрівняв рахунок, а тоді Михайло Мудрик повернув перевагу "Шахтаря" обвідним ударом в дальній кут - 2:1.

За двадцять хвилин до кінця гри "Динамо" залишилося в меншості - Ілля Забарний отримав пряму червону картку. А уже п'ять хвилин потому "Шахтар" реалізував свою перевагу: Данило Сікан забив у порожні ворота, закінчивши швидку атаку команди.

До кінця матчу голів більше не було, "Шахтар" переміг із рахунком 3:1.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: футбол
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоУ Києві вранці 4 прильоти, є влучання по житловому будинку

фото, відео, оновлено від 06:40У Києві лунають вибухи, в небі "Шахеди"

Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час

В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський

Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ

США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван

Усі новини...
футбол
"Динамо" вчетверте поспіль програло у Лізі Європи
"Шахтар" зіграв внічию з "Реалом"
Україна дізналася суперників на відбір до Євро-2024 з футболу
Останні новини
09:44
Британська розвідка: У РФ все більші проблеми з логістикою через пошкодження Кримського мосту
09:30
По всій Україні ненадовго оголошували повітряну тривогу
09:23
Попри обстріли міста потяги через Київ рухаються без затримок – УЗ
09:15
фотоУ Києві вранці 4 прильоти, є влучання по житловому будинку
09:12
Генштаб повідомив про нові втрати Росії: 320 загарбників, 8 танків, система ППО
09:06
Троє депутатів партії Трасс закликали її піти з посади прем'єра Британії
08:54
Всі школи Києва у понеділок працюють дистанційно
08:48
За ніч на півдні знищили 26 дронів-камікадзе - Повітряні сили
08:29
Макрон закликав Німеччину до європейської солідарності у реагуванні на енергетичну кризу
08:20
фото, відео, оновлено від 06:40У Києві лунають вибухи, в небі "Шахеди"
Усі новини...