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"Шахтар" переміг "Динамо" у матчі УПЛ, гімн виконала "Пташка"

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 19:08
Шахтар переміг Динамо у матчі УПЛ, гімн виконала Пташка
фото ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" з рахунком 3:1 в 7 турі Української Прем'єр-ліги.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: "Шахтар" та "Динамо" зіграли перший очний матч за понад рік. У матчі сьомого туру УПЛ сезону 2022/23 команди зустрілися на "Арені Львів".

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У стартових складах команд був лише один легіонер (Лассіна Траоре – нападник "Шахтаря") та одразу 21 українець. Перед матчем гімн України виконала Катерина Поліщук (парамедикиня з "Азовсталі", позивна "Пташка"), а символічне введення м'яча зробив Михайло Діанов, захисник "Азовсталі".

У першому таймі "Динамо" більше контролювало м'яч, але єдиний гол до перерви забив "Шахтар" - Олександр Зубков замкнув розіграш кутового на дальній штанзі, 1:0.

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Прямо перед перервою "Шахтар" міг подвоїти перевага у рахунку - Траоре не реалізував пенальті, його відбив воротар Руслан Нещерет.

За перші три хвилини другого тайму команди забили двічі. Спершу нападник "Динамо" Владислав Ванат зрівняв рахунок, а тоді Михайло Мудрик повернув перевагу "Шахтаря" обвідним ударом в дальній кут - 2:1.

За двадцять хвилин до кінця гри "Динамо" залишилося в меншості - Ілля Забарний отримав пряму червону картку. А уже п'ять хвилин потому "Шахтар" реалізував свою перевагу: Данило Сікан забив у порожні ворота, закінчивши швидку атаку команди.

До кінця матчу голів більше не було, "Шахтар" переміг із рахунком 3:1.

Теми: футбол
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