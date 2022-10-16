"Шахтер" победил "Динамо" в матче УПЛ, гимн исполнила "Пташка"

Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" со счетом 3:1 в 7 туре Украинской Премьер-лиги.

Источник: Суспільне спорт

Детали: "Шахтер" и "Динамо" сыграли первый очный матч за более чем год. В матче седьмого тура УПЛ сезона 2022/23 команды встретились на "Арене Львов".

В стартовых составах команд был только один легионер (Лассина Траоре - нападающий "Шахтера") и сразу 21 украинец. Перед матчем гимн Украины исполнила Катерина Полищук (парамедик из "Азовстали", позывной "Пташка"), а символическое введение мяча сделал Михаил Дианов, защитник "Азовстали".

В первом тайме "Динамо" больше контролировало мяч, но единственный гол до перерыва забил "Шахтер" - Александр Зубков замкнул розыгрыш углового на дальней штанге, 1:0.

Прямо перед перерывом "Шахтер" мог удвоить преимущество в счете - Траоре не реализовал пенальти, его отразил вратарь Руслан Нещерет.

ВИДЕО ДНЯ

За первые три минуты второго тайма команды забили дважды. Сначала нападающий "Динамо" Владислав Ванат сравнял счет, а тогда Михаил Мудрик вернул преимущество "Шахтера" обводящим ударом в дальний угол - 2:1.

За двадцать минут до конца игры "Динамо" осталось в меньшинстве - Илья Забарный получил прямую красную карточку. А уже пять минут спустя "Шахтер" реализовал свое преимущество: Даниил Сикан забил в пустые ворота, закончив быструю атаку команды.

До конца матча голов больше не было, "Шахтер" победил со счетом 3:1.