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США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 20:02
Джейк Салліван, фото Getty Images

Сполучені Штати планують відповісти РФ на використання ядерної зброї незалежно від того, яку форму матиме це порушення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі SNN радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Ведуча Дани Беш запитала його про те, чи буде відповідь США різниться у випадку  використання Росією лише тактичної ядерної зброї, або проведення широкомасштабної ядерної атаки.

"Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, і ми не будемо нарізати салямі (діяти поступово)", — відповів Салліван.

"Думка про те, що якось існують відмінності у її (ядерної зброї) використанні, я вважаю, є небезпечною ідеєю",- додав він.

"Ми вважаємо, що Сполучені Штати зобов’язані, працюючи з нашими союзниками і партнерами по НАТО, а також із іншими відповідальними країнами в усьому світі, включаючи Китай та Індію, надіслати дуже чітке і рішуче повідомлення Росії, що вони не повинні розглядати можливість використання ядерної зброї в цьому конфлікті", – резюмував Салліван.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що поріг застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, вважається високим, але, якщо Москва на це все ж таки зважиться, це стане "останньою помилкою".

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Також нагадаємо, що 17 жовтня починаються військові навчання Північноатлантичного альянсу з ядерного стримування Steadfast Noon.

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Теми: СШАРосіяядерна зброявійна
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