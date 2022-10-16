Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ответят на любое использование РФ ядерного оружия - Салливан

"Европейская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 20:02
Джейк Салливан, фото Getty Images

Соединенные Штаты планируют ответить РФ на использование ядерного оружия независимо от того, какую форму будет иметь это нарушение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире SNN советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ведущая Дана Беш спросила его о том, будет ли ответ США отличается в случае использования Россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки.

"Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (действовать постепенно)", – ответил Салливан.

"Мнение о том, что как-то существуют различия в его (ядерном оружии) использовании, я считаю, опасная идея",- добавил он.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте", – резюмировал Салливан.

Напомним, что ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что порог применения Россией ядерного оружия по-прежнему считается высоким, но если Москва на это все же решится, это станет "последней ошибкой".

ВИДЕО ДНЯ

Также напомним, что 17 октября начинаются военные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: СШАРосcияядерное оружиевойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве утром 4 прилета, есть попадания по жилому дому

фото, видео, обновлено от 06:40В Киеве раздаются взрывы, в небе "Шахеды"

Зеленский просит киевлян еще больше сократить потребление электричества в вечернее время

В ходе наступления ВСУ существенно пополнили обменный фонд – Зеленский

Литва, Латвия и Эстония призывают создать спецтрибунал против руководства РФ

США ответят на любое использование РФ ядерного оружия - Салливан

Все новости...
США
Генерал Ходжес: Россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ
США хотят, чтобы ЕС увеличил финансовую помощь Украине – WP
Зeленський поблагодарил Байдена за "замечательный подарок ко Дню защитников и защитниц"
Последние новости
10:24
Нефть дорожает на фоне надежд по возобновлению спроса в Китае
10:23
В Минреинтеграции напомнили, как безопасно использовать обогреватели, печки и буржуйки
10:23
Утром ПВО сбила еще 11 "Шахедов", дроны на Киев прилетели с юга
10:14
В Одесской области россияне попали ракетой в объект инфраструктуры
09:56
ЗАЭС снова обесточена из-за российских обстрелов
09:44
Британская разведка: У РФ все большие проблемы с логистикой из-за повреждения Крымского моста
09:30
По всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
09:23
Несмотря на обстрелы города поезда через Киев движутся без задержек - УЗ
09:15
фото, видеоВ Киеве утром 4 прилета, есть попадания по жилому дому
09:12
Генштаб сообщил о новых потерях России: 320 захватчиков, 8 танков, система ПВО
Все новости...