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США ответят на любое использование РФ ядерного оружия - Салливан

"Европейская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 20:02
США ответят на любое использование РФ ядерного оружия - Салливан
Джейк Салливан, фото Getty Images

Соединенные Штаты планируют ответить РФ на использование ядерного оружия независимо от того, какую форму будет иметь это нарушение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире SNN советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ведущая Дана Беш спросила его о том, будет ли ответ США отличается в случае использования Россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки.

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"Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (действовать постепенно)", – ответил Салливан.

"Мнение о том, что как-то существуют различия в его (ядерном оружии) использовании, я считаю, опасная идея",- добавил он.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте", – резюмировал Салливан.

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Напомним, что ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что порог применения Россией ядерного оружия по-прежнему считается высоким, но если Москва на это все же решится, это станет "последней ошибкой".

Также напомним, что 17 октября начинаются военные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Темы: СШАРосcияядерное оружиевойна
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