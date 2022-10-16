Частину ЗАЕС віддали під контроль формування Кадирова – ЦНС

Віднедавна частину захопленої ЗАЕС контролює бандформування глави Чечні Рамзана Кадирова – спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат".

Джерело: Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ

Дослівно: "Окупанти постійно посилюють охорону на території станції, зросла кількість постів, що свідчить про те, що почувають вони себе невпевнено.

Відомо, що віднедавна частину станції контролює бандформування Кадирова – СОБР "Ахмат", який розмістив свою техніку та озброєння безпосередньо в турбінних залах №1 та №2".

Деталі: Центр також повідомляє, що Росія намагається якнайшвидше підключити Запорізьку АЕС у свою енергосистему.

Окупанти поспішно проводять заходи з переведення системи зберігання відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС на російські стандарти, а також пристосовують усіх ядерних реакторів ЗАЕС до використання російських паливних збірок. Наразі чотири з шести ядерних реакторів ЗАЕС працюють з використанням паливних збірок американської компанії "Westinghouse Electric Company", що проводилось в рамках унезалежнення України від російської сировини для наших АЕС.

Що передувало: 14 жовтня працівник станції розповів, що співробітників тимчасово окупованої Запорізької АЕС залякують скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з "Росатомом".