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Окупанти вимагають від працівників ЗАЕС підписати договори з "Росатомом" - ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 14 жовтня 2022, 20:58
Окупанти вимагають від працівників ЗАЕС підписати договори з Росатомом - ЗМІ
окупанти на ЗАЕС, фото AFP via Getty Images

Співробітників тимчасово окупованої Запорізької АЕС залякують скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з "Росатомом".

Джерело: неназваний працівник станції у коментарі Суспільному

Пряма мова працівника: "На збори прийшли представники "Росатома". Вони повідомили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори, скоротять. Тим, хто договори підпише, обіцяють зарплати вищі української у півтора-два рази і підйомні.

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Для подачі заяви на оформлення нового трудового договору російські паспорти поки не вимагають. Промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада.

Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки".

Деталі: Співробітник додав, що більшість працівників відмовляються від підписання нових договорів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня.
  • Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах
  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС начебто буде віддано Росії.
  • 14 жовтня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів з Україною та Росією повідомив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

Теми: ЗАЕСокупаціяРосія
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