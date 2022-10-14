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Окупанти вимагають від працівників ЗАЕС підписати договори з "Росатомом" - ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 14 жовтня 2022, 20:58
окупанти на ЗАЕС, фото AFP via Getty Images

Співробітників тимчасово окупованої Запорізької АЕС залякують скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з "Росатомом".

Джерело: неназваний працівник станції у коментарі Суспільному

Пряма мова працівника: "На збори прийшли представники "Росатома". Вони повідомили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори, скоротять. Тим, хто договори підпише, обіцяють зарплати вищі української у півтора-два рази і підйомні.

Для подачі заяви на оформлення нового трудового договору російські паспорти поки не вимагають. Промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада.

Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки".

Деталі: Співробітник додав, що більшість працівників відмовляються від підписання нових договорів.

Передісторія:

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  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах
  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС начебто буде віддано Росії.
  • 14 жовтня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів з Україною та Росією повідомив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

Теми: ЗАЕСокупаціяРосія
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