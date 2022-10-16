Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Часть ЗАЭС отдали под контроль формирования Кадырова – ЦНС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 20:25
Оккупированная ЗАЭС, фото "Энергоатома"

С недавних пор часть захваченной ЗАЭС контролирует бандформирование главы Чечни Рамзана Кадырова – специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат".

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ

Дословно: "Оккупанты постоянно усиливают охрану на территории станции, возросло количество постов, что свидетельствует о том, что чувствуют они себя неуверенно.

Известно, что с недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова – СОБР "Ахмат", который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2".

Детали: Центр также сообщает, что Россия пытается как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС в свою энергосистему.

Оккупанты поспешно проводят мероприятия по переводу системы хранения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС на российские стандарты, а также приспосабливают все ядерные реакторы ЗАЭС к использованию российских топливных сборок. Сейчас четыре из шести ядерных реакторов ЗАЭС работают с использованием топливных сборок американской компании "Westinghouse Electric Company", что проводилось в рамках независимости Украины от российского сырья для наших АЭС.

Что предшествовало: 14 октября работник станции рассказал, что сотрудников временно оккупированной Запорожской АЭС запугивают сокращениями, если они не подпишут трудовые договоры с "Росатомом".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗАЭСКадыровоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве утром 4 прилета, есть попадания по жилому дому

фото, видео, обновлено от 06:40В Киеве раздаются взрывы, в небе "Шахеды"

Зеленский просит киевлян еще больше сократить потребление электричества в вечернее время

В ходе наступления ВСУ существенно пополнили обменный фонд – Зеленский

Литва, Латвия и Эстония призывают создать спецтрибунал против руководства РФ

США ответят на любое использование РФ ядерного оружия - Салливан

Все новости...
ЗАЭС
Оккупанты требуют от работников ЗАЭС подписать договоры с "Росатомом" – СМИ
Глава МАГАТЭ: Приближаемся к созданию защитной зоны для ЗАЭС
На ЗАЭС произошло обесточивание из-за обстрелов оккупантов
Последние новости
10:53
Поддержать энергетический фронт может каждый: как экономить электроэнергию и тепло
10:46
Зоозащитники просят помочь эвакуировать в Африку 12 львов, среди которых травмирован из-за обстрелов
10:24
Нефть дорожает на фоне надежд по возобновлению спроса в Китае
10:23
В Минреинтеграции напомнили, как безопасно использовать обогреватели, печки и буржуйки
10:23
Утром ПВО сбила еще 11 "Шахедов", дроны на Киев прилетели с юга
10:14
В Одесской области россияне попали ракетой в объект инфраструктуры
09:56
ЗАЭС снова обесточена из-за российских обстрелов
09:44
Британская разведка: У РФ все большие проблемы с логистикой из-за повреждения Крымского моста
09:30
По всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
09:23
Несмотря на обстрелы города поезда через Киев движутся без задержек - УЗ
Все новости...