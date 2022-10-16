Часть ЗАЭС отдали под контроль формирования Кадырова – ЦНС

С недавних пор часть захваченной ЗАЭС контролирует бандформирование главы Чечни Рамзана Кадырова – специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат".

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ

Дословно: "Оккупанты постоянно усиливают охрану на территории станции, возросло количество постов, что свидетельствует о том, что чувствуют они себя неуверенно.

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Известно, что с недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова – СОБР "Ахмат", который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2".

Детали: Центр также сообщает, что Россия пытается как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС в свою энергосистему.

Оккупанты поспешно проводят мероприятия по переводу системы хранения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС на российские стандарты, а также приспосабливают все ядерные реакторы ЗАЭС к использованию российских топливных сборок. Сейчас четыре из шести ядерных реакторов ЗАЭС работают с использованием топливных сборок американской компании "Westinghouse Electric Company", что проводилось в рамках независимости Украины от российского сырья для наших АЭС.

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Что предшествовало: 14 октября работник станции рассказал, что сотрудников временно оккупированной Запорожской АЭС запугивают сокращениями, если они не подпишут трудовые договоры с "Росатомом".