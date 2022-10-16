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У Росії заблокували сайт "Хочу жить", де можна здатися в полон ЗСУ

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 21:55
У Росії заблокували сайт Хочу жить, де можна здатися в полон ЗСУ
hochuzhit.com

Сайт українського державного проекту "Хочу жить", через який російським військовослужбовцям пропонувалося подати заявку на здачу в полон ЗСУ, було заблоковано на території Росії.

Джерело: "Коммерсантъ" з посиланням на проєкт "Роскомсвобода"

Деталі: Згідно з даними проєкту, доступ до домену ресурсу було заблоковано в неділю на вимогу Генпрокуратури РФ.

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"Заблоковано проект двічі... Перший раз – за "маскою", коли обмежують доступ до всіх доменів і піддоменів, другий – просто сайт цілком", – пояснює "Роскомсвобода".

Зазначається, що Генпрокуратура Росії ухвалила рішення про блокування 11 жовтня.

Довідка: Український державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

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Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Що передувало: 4 жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що за останні кілька тижнів надійшло понад 2 тисячі звернень щодо здачі в полон російських військових.

Теми: Росіяінтернетполоненівійна
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