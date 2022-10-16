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В России заблокировали сайт "Хочу жить", где можно сдаться в плен ВСУ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 21:55
hochuzhit.com

Сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", через который российским военнослужащим предлагалось подать заявку на сдачу в плен ВСУ, был заблокирован на территории России.

Источник: "Коммерсантъ" со ссылкой на проект "Роскомсвобода"

Детали: Согласно данным проекта, доступ к домену ресурса был заблокирован в воскресенье по требованию Генпрокуратуры РФ.

"Заблокирован проект дважды… Первый раз — по "маске", когда ограничивается доступ ко всем доменам и поддоменам, второй — просто сайт целиком", — поясняет "Роскомсвобода".

Отмечается, что Генпрокуратура России приняла решение о блокировке 11 октября.

Справка: Украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

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Что предшествовало: 4 октября в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что за последние несколько недель поступило более 2 тысяч обращений о сдаче в плен российских военных.

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Темы: Росcияинтернетпленныевойна
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