Кількість людей на межі голоду може зрости на 70 мільйонів через війну в Україні – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляє, що війна в Україні може збільшити на 70 мільйонів кількість людей у світі, які перебувають в умовах гострої продовольчої нестабільності.

Джерело: заява Блінкена до Всесвітнього дня продовольства, розміщена на сайті Держдепу

Дослівно: "На початку 2022 року понад 190 мільйонів людей опинилися в умовах гострої продовольчої нестабільності.

Війна в Україні може додати до них ще 70 мільйонів людей. Мільйони стикаються з голодом і недоїданням".

Деталі: Блінкен зазначив, що комбінований вплив глобальної пандемії, зростаючий тиск кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, "включаючи жорстоку агресивну війну Росії проти України", порушили виробничі ланцюги та ланцюги постачання і призвели до різкого зниження продовольчої безпеки у світі, особливо для найбільш вразливих верств населення.