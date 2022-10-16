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Кількість людей на межі голоду може зрости на 70 мільйонів через війну в Україні – Блінкен

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 23:47
Кількість людей на межі голоду може зрости на 70 мільйонів через війну в Україні – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляє, що війна в Україні може збільшити на 70 мільйонів кількість людей у світі, які перебувають в умовах гострої продовольчої нестабільності.

Джерело: заява Блінкена до Всесвітнього дня продовольства, розміщена на сайті Держдепу

Дослівно: "На початку 2022 року понад 190 мільйонів людей опинилися в умовах гострої продовольчої нестабільності.

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Війна в Україні може додати до них ще 70 мільйонів людей. Мільйони стикаються з голодом і недоїданням".

Деталі: Блінкен зазначив, що комбінований вплив глобальної пандемії, зростаючий тиск кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, "включаючи жорстоку агресивну війну Росії проти України", порушили виробничі ланцюги та ланцюги постачання і призвели до різкого зниження продовольчої безпеки у світі, особливо для найбільш вразливих верств населення.

Теми: СШАїжавійна
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