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Война в Украине может увеличить на 70 миллионов количество недоедающих – Блинкен

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 23:47
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что война в Украине может увеличить на 70 миллионов количество людей в мире, которые находятся в условиях острой продовольственной нестабильности.

Источник: заявление Блинкена ко Всемирному дню продовольствия, размещенное на сайте Госдепа

Дословно: "В начале 2022 года более 190 миллионов человек оказались в условиях острой продовольственной нестабильности.

Война в Украине может добавить к ним еще 70 миллионов человек. Миллионы сталкиваются с голодом и недоеданием".

Детали: Блинкен отметил, что комбинированное воздействие глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, "включая жестокую агрессивную войну России против Украины", нарушили производственные цепи и цепи поставок и привели к резкому снижению продовольственной безопасности в мире, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.

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Темы: СШАедавойна
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