Война в Украине может увеличить на 70 миллионов количество недоедающих – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что война в Украине может увеличить на 70 миллионов количество людей в мире, которые находятся в условиях острой продовольственной нестабильности.

Источник: заявление Блинкена ко Всемирному дню продовольствия, размещенное на сайте Госдепа

Дословно: "В начале 2022 года более 190 миллионов человек оказались в условиях острой продовольственной нестабильности.

Война в Украине может добавить к ним еще 70 миллионов человек. Миллионы сталкиваются с голодом и недоеданием".

Детали: Блинкен отметил, что комбинированное воздействие глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, "включая жестокую агрессивную войну России против Украины", нарушили производственные цепи и цепи поставок и привели к резкому снижению продовольственной безопасности в мире, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.