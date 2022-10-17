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РФ вдарила дроном в фармацевтичний склад в Миколаєві

Анастасія КалатурПонеділок, 17 жовтня 2022, 01:46
ФОТО: novynarnia.com

Три дрони-камікадзе "Шахед-136" влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в Миколаєві.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог атакував Миколаївщину дронами-камікадзе типу "Shahed-136"…

Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. На місцях влучань працюють рятувальники, триває боротьба з вогнем.

Попередньо, постраждалих нема".

 
ФОТО: ОК "ПІВДЕНЬ"

Що передувало: На Миколаївщині у неділю ввечері збили два дрони-камікадзе, пізніше стало відомо про прильоти і ще одне збиття дрона.

Нагадаємо: Загалом 11 дронів було збито.

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Теми: МиколаїввійнаРосія
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