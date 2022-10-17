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РФ ударила дроном в фармацевтический склад в Николаеве

Анастасия КалатурПонедельник, 17 октября 2022, 01:46
РФ ударила дроном в фармацевтический склад в Николаеве
ФОТО: novynarnia.com

Три дрона-камикадзе "Шахед-136" попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Враг атаковал Николаевскую область дронами-камикадзе типа "Shahed-136"...

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Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. На местах попаданий работают спасатели, продолжается борьба с огнем.

Предварительно, пострадавших нет".

 
ФОТО: ОК "ЮГ"

Что предшествовало: На Николаевщине в воскресенье вечером сбили два дрона-камикадзе, позже стало известно о прилетах и еще одном сбитии дрона.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В общем 11 дронов были сбиты.

Темы: НиколаеввойнаРосcия
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