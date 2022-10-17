РФ ударила дроном в фармацевтический склад в Николаеве
Понедельник, 17 октября 2022, 01:46
Три дрона-камикадзе "Шахед-136" попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Враг атаковал Николаевскую область дронами-камикадзе типа "Shahed-136"...
Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. На местах попаданий работают спасатели, продолжается борьба с огнем.
Предварительно, пострадавших нет".
Что предшествовало: На Николаевщине в воскресенье вечером сбили два дрона-камикадзе, позже стало известно о прилетах и еще одном сбитии дрона.
Напомним: В общем 11 дронов были сбиты.
ВИДЕО ДНЯ