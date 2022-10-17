Росіяни примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя — мер
Понеділок, 17 жовтня 2022, 03:29
Росіяни вже примусово мобілізували три тисячі мешканців в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Джерело: мер Іван Федоров
Пряма мова: "(Окупанти – Ред.) можуть просто посеред вулиці людей забирати, вести у військкомат або у комендатуру. І там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли забирали також в армію.
В цілому в Мелітополі вже забрали три тисячі мешканців у якісь псевдодобровольчі батальйони".
Нагадаємо: Наприкінці вересня Федоров закликав чоловіків призивного віку виїхати з міста у зв’язку з оголошенням президентом Росії часткової мобілізації.
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