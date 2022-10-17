Россияне принудительно мобилизовали три тысячи жителей Мелитополя — мэр

Россияне принудительно мобилизовали три тысячи жителей во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Источник: мэр Иван Федоров

Прямая речь: "(Оккупанты - Ред.) могут просто посреди улицы людей забирать, вести в военкомат или в комендатуру. И там отпускают, но сразу ставят на учет. И есть примеры, когда забирали также в армию.

В целом в Мелитополе уже забрали три тысячи жителей в какие-то псевдобровольческие батальоны".

Напомним: В конце сентября Федоров призвал мужчин призывного возраста уехать из города в связи с объявлением президентом России частичной мобилизации.