Пожежа в тюрмі в Ірані: Четверо в'язнів загинули, і понад пів сотні поранені

Четверо в'язнів загинули, а 61 людина отримала поранення під час пожежі у в'язниці Евін в Ірані.

Джерело: CNN, державне інформаційне агентство Ірану IRNA

Деталі: Зазначається, що ув'язнені задихнулися.

Губернатор Тегерана Мохсен Мансурі повідомив, що пожежу почали в'язні. Представник служби безпеки Ірану заявив, що "головорізи" підпалили склад тюремного одягу. Повідомляється, що "бунтівники" були відокремлені від інших ув'язнених, а решта затриманих повернулися у свої камери.

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