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Пожежа в тюрмі в Ірані: Четверо в'язнів загинули, і понад пів сотні поранені

Понеділок, 17 жовтня 2022, 04:18
ФОТО: cnn.com

Четверо в'язнів загинули, а 61 людина отримала поранення під час пожежі у   в'язниці Евін в Ірані.

Джерело: CNN, державне інформаційне агентство Ірану IRNA

Деталі: Зазначається, що ув'язнені задихнулися.

Губернатор Тегерана Мохсен Мансурі повідомив, що пожежу почали в'язні. Представник служби безпеки Ірану заявив, що "головорізи" підпалили склад тюремного одягу. Повідомляється, що "бунтівники" були відокремлені від інших ув'язнених, а решта затриманих повернулися у свої камери.

Нагадаємо:

  • Увечері в суботу в Евін спалахнула пожежа та відбулася стрілянина, також очевидці чули вибухи.
  • У цій в’язниці утримують політичних в'язнів та осіб з подвійним громадянством. Вона давно зазнає критики з боку західних правозахисних груп. У 2018 вона була внесена урядом США до чорного списку за "серйозні порушення прав людини". Human Rights Watch звинуватила владу в'язниці в застосуванні погроз тортур і безстрокового ув'язнення, а також у тривалих допитах і відмові в медичній допомозі затриманим.
  • Заворушення в Евін сталися після майже місяця протестів по всьому Ірану. Вони спалахнули 16 вересня через смерть Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі" за нібито неправильне носіння хіджабу.  

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