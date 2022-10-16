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Іран: У в'язниці з політв'язнями почалася пожежа і сутички, пролунали вибухи

Анастасія КалатурНеділя, 16 жовтня 2022, 03:05
Іран: У в'язниці з політв'язнями почалася пожежа і сутички, пролунали вибухи
ФОТО: TWITTER

В тегеранській в'язниці Евін, де утримують політичних в'язнів та осіб з подвійним громадянством, спалахнула пожежа та відбулася стрілянина, також очевидці чули вибухи.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву судових органів Ірану, Iran International English, офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA

Деталі: За даними IRNA, загоряння почалося на складі з тюремною уніформою.

Пожежа спалахнула "після бійки між кількома ув'язненими, засудженими за фінансові злочини і крадіжки". Причину інциденту розслідують.

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Свідок сказав агентству Reuters, що дороги, що ведуть до Евін, закриті для руху.

Повідомляється, що ув'язнені виламали двері, щоб вийти зі своїх задимлених камер, а сили безпеки застосували сльозогінний газ.

Сім'ї ув'язнених зібралися біля в'язниці, лунають вигуки "Смерть диктатору".

Очевидець сказав Iran International, що вибухи були настільки потужними, що вибухові хвилі розбили вікна прилеглих будинків.

Як повідомляється, внаслідок пожежі постраждали вісім осіб.

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що США стежать за повідомленнями з Евін.

У в'язниці утримують переважно ув'язнених, яким пред'явлено звинувачення в порушенні правил безпеки, зокрема іранців із подвійним громадянством. Вона давно зазнає критики з боку західних правозахисних груп. У 2018 вона була внесена урядом США до чорного списку за "серйозні порушення прав людини". Human Rights Watch звинуватила владу в'язниці в застосуванні погроз тортур і безстрокового ув'язнення, а також у тривалих допитах і відмові в медичній допомозі затриманим.

Заворушення в Евін сталися після майже місяця протестів по всьому Ірану. Вони спалахнули 16 вересня через смерть Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі" за нібито неправильне носіння хіджабу.  

Теми: Іран
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