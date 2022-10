Іран: У в'язниці з політв'язнями почалася пожежа і сутички, пролунали вибухи

В тегеранській в'язниці Евін, де утримують політичних в'язнів та осіб з подвійним громадянством, спалахнула пожежа та відбулася стрілянина, також очевидці чули вибухи.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву судових органів Ірану, Iran International English, офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA

#BREAKING There are reports and videos of a fire at Tehran's notorious Evin Prison. The Police Special Units have been reportedly deployed, and prison sirens and gunshots are heard in the videos. pic.twitter.com/C3UayIokZF