Пожар в тюрьме в Иране: Четверо заключенных погибли, и более полусотни ранены

Четверо заключенных погибли, а 61 человек получил ранения во время пожара в тюрьме Эвин в Иране.

Источник: CNN, государственное информационное агентство Ирана IRNA

Детали: Отмечается, что заключенные задохнулись.

Губернатор Тегерана Мохсен Мансури сообщил, что пожар начали заключенные. Представитель службы безопасности Ирана заявил, что "головорезы" подожгли склад тюремной одежды. Сообщается, что "мятежники" были отделены от других заключенных, а остальные задержанные вернулись в свои камеры.

Напомним: