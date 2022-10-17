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Пожар в тюрьме в Иране: Четверо заключенных погибли, и более полусотни ранены

Понедельник, 17 октября 2022, 04:18
ФОТО: cnn.com

Четверо заключенных погибли, а 61 человек получил ранения во время пожара в тюрьме Эвин в Иране.

Источник: CNN, государственное информационное агентство Ирана IRNA

Детали: Отмечается, что заключенные задохнулись.

Губернатор Тегерана Мохсен Мансури сообщил, что пожар начали заключенные. Представитель службы безопасности Ирана заявил, что "головорезы" подожгли склад тюремной одежды. Сообщается, что "мятежники" были отделены от других заключенных, а остальные задержанные вернулись в свои камеры.

Напомним:

  • Вечером в субботу в Эвин вспыхнул пожар и произошла стрельба, также очевидцы слышали взрывы.
  • В этой тюрьме удерживают политических заключенных и лиц с двойным гражданством. Она давно подвергается критике со стороны западных правозащитных групп. В 2018 она была внесена правительством США в черный список за "серьезные нарушения прав человека". Human Rights Watch обвинила власти тюрьмы в применении угроз пыток и бессрочного заключения, а также в длительных допросах и отказе в медицинской помощи задержанным.
  • Беспорядки в Эвин  произошли после почти месяца протестов по всему Ирану. Они вспыхнули 16 сентября из-за смерти Махсы Амини, задержанной "полицией морали" за якобы неправильное ношение хиджаба.  

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