Пожар в тюрьме в Иране: Четверо заключенных погибли, и более полусотни ранены

Четверо заключенных погибли, а 61 человек получил ранения во время пожара в тюрьме Эвин в Иране.

Источник: CNN, государственное информационное агентство Ирана IRNA

Детали: Отмечается, что заключенные задохнулись.

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Губернатор Тегерана Мохсен Мансури сообщил, что пожар начали заключенные. Представитель службы безопасности Ирана заявил, что "головорезы" подожгли склад тюремной одежды. Сообщается, что "мятежники" были отделены от других заключенных, а остальные задержанные вернулись в свои камеры.

Напомним:

Вечером в субботу в Эвин вспыхнул пожар и произошла стрельба, также очевидцы слышали взрывы.

В этой тюрьме удерживают политических заключенных и лиц с двойным гражданством. Она давно подвергается критике со стороны западных правозащитных групп. В 2018 она была внесена правительством США в черный список за "серьезные нарушения прав человека". Human Rights Watch обвинила власти тюрьмы в применении угроз пыток и бессрочного заключения, а также в длительных допросах и отказе в медицинской помощи задержанным.

Беспорядки в Эвин произошли после почти месяца протестов по всему Ирану. Они вспыхнули 16 сентября из-за смерти Махсы Амини, задержанной "полицией морали" за якобы неправильное ношение хиджаба.