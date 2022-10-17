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Червоний Хрест заявляє, що готовий відвідати Оленівку, але досі не має гарантій безпеки

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 06:09
Червоний Хрест заявляє, що готовий відвідати Оленівку, але досі не має гарантій безпеки
ФОТО: GETTY

Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста готова відвідати полонених у в’язниці в Оленівці, але не має мінімальних гарантій безпеки на місці та "дозволу місцевої влади" на візит.

Джерело: ICRC

Дослівно: "Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), включно з лікарем, готова в Донецьку відвідати всіх військовополонених, яких утримують у цьому районі, зокрема в пенітенціарній установі в Оленівці… Їхня місія полягатиме в перевірці умов утримання та лікування, доставці предметів першої необхідності та забезпеченні військовополоненим можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.

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Інтенсивні бойові дії в цьому районі сьогодні підкреслюють, наскільки велика небезпека і як важко було виконати цю місію. Наша команда була готова протягом кількох місяців, але досі не має одночасно мінімальних гарантій безпеки на місці та місцевого дозволу на проведення візиту".

Деталі: У МКЧХ  заявили, що звинувачення Комітету "у тому, що йому відмовлено в повному та негайному доступі", не допоможе ні військовополоненим, ні їхнім родинам, і єдині, хто може змінити ситуацію - це залучені держави і "влада", що здійснює утримання під вартою.

Довідково: Третя Женевська конвенція зобов'язує сторони міжнародного збройного конфлікту надавати Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) негайний доступ до всіх військовополонених та право на їхнє відвідування, де б вони не утримувалися.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше МКЧХ заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України. 

Читайте також: Як (не)допомагає Червоний Хрест українцям під час війни? Розбираємося, як працює організація

Теми: війнаЧервоний ХрестРосія
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