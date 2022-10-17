Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Червоний Хрест заявляє, що готовий відвідати Оленівку, але досі не має гарантій безпеки

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 06:09
ФОТО: GETTY

Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста готова відвідати полонених у в’язниці в Оленівці, але не має мінімальних гарантій безпеки на місці та "дозволу місцевої влади" на візит.

Джерело: ICRC

Дослівно: "Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), включно з лікарем, готова в Донецьку відвідати всіх військовополонених, яких утримують у цьому районі, зокрема в пенітенціарній установі в Оленівці… Їхня місія полягатиме в перевірці умов утримання та лікування, доставці предметів першої необхідності та забезпеченні військовополоненим можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.

Інтенсивні бойові дії в цьому районі сьогодні підкреслюють, наскільки велика небезпека і як важко було виконати цю місію. Наша команда була готова протягом кількох місяців, але досі не має одночасно мінімальних гарантій безпеки на місці та місцевого дозволу на проведення візиту".

Деталі: У МКЧХ  заявили, що звинувачення Комітету "у тому, що йому відмовлено в повному та негайному доступі", не допоможе ні військовополоненим, ні їхнім родинам, і єдині, хто може змінити ситуацію - це залучені держави і "влада", що здійснює утримання під вартою.

Довідково: Третя Женевська конвенція зобов'язує сторони міжнародного збройного конфлікту надавати Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) негайний доступ до всіх військовополонених та право на їхнє відвідування, де б вони не утримувалися.

Нагадаємо: Раніше МКЧХ заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Як (не)допомагає Червоний Хрест українцям під час війни? Розбираємося, як працює організація

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: війнаЧервоний ХрестРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено, відеоРосійський Су-34 впав на багатоповерхівку під час зльоту на Кубані, є загиблі

фотоЗ російського полону визволили 108 жінок - ОП

Маск знайшов дивне виправдання окупації Криму Росією

"Повернись живим" і ГУР готують "Бавовну в Москві"

оновлено від 12:58Через ранкову атаку дронами в Києві загинули чотири людини, серед них – вагітна

Очільник МВС звернувся до власників зброї: Не намагайтесь збивати дрон самотужки

Усі новини...
війна
Ворог атакував Київщину двома хвилями "Шахедів": спрацювала ППО
Влада працює, щоб ускладнити Ірану логістику за допомогу РФ – Арахамія
Боррель: Росія стає все більш ізольованою і програє війну
Останні новини
21:37
Канада ввела санкції проти каналу "Звєзда" і більше 30 пропагандистів РФ
21:23
ЄС розглядає можливість платити Маску за Starlink для України
21:21
Судно, яке прямувало за агропродукцією до Одеси, потрапило в аварію поблизу Стамбула
21:09
Місія МВФ по Україні розпочалась у Відні
21:07
оновленоНа Київщині збили російський безпілотник – мер Броварів
21:02
Іранських інструкторів вже помітили на Херсонщині – українське підпілля
20:42
МЗС назвало Іран співучасником російської агресії
20:40
ФотоПрокуратура подала 8 позовів до суду щодо стану укриттів у Києві
20:17
США готують додаткові санкції проти Ірану через продаж Росії ракет – ЗМІ
19:59
Японія допоможе з обладнанням для відновлення пошкоджених енергетичних обʼєктів
Усі новини...