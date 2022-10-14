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"Поділяємо розчарування": Червоний Хрест про місію до Оленівки і "ультиматум" України

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 17:23
Поділяємо розчарування: Червоний Хрест про місію до Оленівки і ультиматум України
Ілюстративне фото з Reuters

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України. 

Джерело: пресслужба МКЧХ

Дослівно: "Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною. З лютого ми працюємо над тим, щоб отримати доступ для перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими та інформування їхніх родин про їхніх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі тих, кого ми не змогли побачити". 

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Деталі: Організація стверджує, що "готова зараз і була готова раніше" відвідати колонію в Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. Однак, окрім надання доступу на рівні уряду, це потребує практичних домовленостей, які мають бути реалізовані на місцях. 

"Ми не можемо отримати доступ силою до місця утримання під вартою або інтернування, куди нас не допустили", – йдеться в заяві. 

Водночас в Червоному Хресті нагадали, що усі держави зобов'язалися поважати Женевські конвенції, а надання МКЧХ доступу до військовополонених є юридичним зобов'язанням. 

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Довідково: Третя Женевська конвенція зобов'язує сторони міжнародного збройного конфлікту надавати Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) негайний доступ до всіх військовополонених та право на їхнє відвідування, де б вони не утримувалися.  

Що цьому передувало: 

  • 13 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив "безальтернативну вимогу" МКХЧ протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.
  • До цього президент Володимир Зеленський переконаний, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має зобов’язання, передусім моральні, і має відвідати Оленівку, де утримують українські полонені.

Теми: Червоний Хрестполоненіміжнародна спільнота
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