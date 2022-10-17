Красный Крест заявляет, что готов посетить Еленовку, но до сих пор нет гарантий безопасности

Команда из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста готова посетить пленных в тюрьме в Еленовке, но не имеет минимальных гарантий безопасности на месте и "разрешения местных властей" на визит.

Источник: ICRC

Дословно: "Команда из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), включая врача, готова в Донецке посетить всех военнопленных, содержащихся в этом районе, в частности в пенитенциарном учреждении в Еленовке... Их миссия будет заключаться в проверке условий содержания и лечения, доставке предметов первой необходимости и обеспечении военнопленным возможности связаться со своими семьями.

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Интенсивные боевые действия в этом районе сегодня подчеркивают, насколько велика опасность и как трудно было выполнить эту миссию. Наша команда была готова в течение нескольких месяцев, но до сих пор не имеет одновременно минимальных гарантий безопасности на месте и местного разрешения на проведение визита".

Детали: В МККК заявили, что обвинения Комитета "в том, что ему отказано в полном и немедленном доступе", не поможет ни военнопленным, ни их семьям, и единственные, кто может изменить ситуацию - это вовлеченные государства и "власти", осуществляющие содержание под стражей.

Справочно: Третья Женевская конвенция обязывает стороны международного вооруженного конфликта предоставлять Международному комитету Красного Креста (МККК) немедленный доступ ко всем военнопленным и право на их посещение, где бы они ни содержались.

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Напомним: Ранее МККК заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины.

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