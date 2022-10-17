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В Дніпропетровській області почались екстрені відключення електроенергії

Анастасія КалатурПонеділок, 17 жовтня 2022, 07:56
ФОТО: GETTY

У Дніпрі та області почались екстрені відключення електроенергії.

Джерело: генеральний директор Yasno Сергій Коваленко

Дослівно: "Ворог продовжує обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури та завдає руйнувань. Для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми, сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться відключення електроенергії"

Деталі: Коваленко просить громадян обмежити використання енергоємних приладів: бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, а також зарядити   телефони та павербанки.

Що передувало: Уночі українські військові знищили над Дніпропетровською областю три російські крилаті ракети, але одна все ж влучила по об’єкту енергетичної інфраструктури, там сильна пожежа.

 

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Теми: електроенергіяДніпропетровська областьДніпро
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