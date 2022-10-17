В Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии

В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии.

Источник: генеральный директор Yasno Сергей Коваленко

Дословно: "Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы, сегодня в Днепре и области будут происходить отключения электроэнергии"

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Детали: Коваленко просит граждан ограничить использование энергоемких приборов: бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, а также зарядить телефоны и павербанки.

Что предшествовало: Ночью украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российские крылатые ракеты, но одна все же попала по объекту энергетической инфраструктуры, там сильный пожар.