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Генштаб повідомив про нові втрати Росії: 320 загарбників, 8 танків, система ППО

Олена РощінаПонеділок, 17 жовтня 2022, 09:12

За даними Генштабу ЗСУ, 16 жовтня захисники України вбили близько 320 російських загарбників, знищили 8 танків, 10 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони та 17 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

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Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 17.10, за даними української розвідки, орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 65 320 (+320) осіб,
  • танків ‒ 2 537 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 205 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1 599 (+10) од,
  • РСЗВ – 366 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 187 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 241 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 969 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 144 (+1).

Дані уточнюються.

 

При цьому зранку 17 жовтня речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що лише за минулу ніч на півдні України було знищено 26 дронів-камікадзе Shahed-136.

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Теми: війнаЗбройні силиарміяГенштаб
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