Генштаб повідомив про нові втрати Росії: 320 загарбників, 8 танків, система ППО
Понеділок, 17 жовтня 2022, 09:12
За даними Генштабу ЗСУ, 16 жовтня захисники України вбили близько 320 російських загарбників, знищили 8 танків, 10 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони та 17 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 17.10, за даними української розвідки, орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 65 320 (+320) осіб,
- танків ‒ 2 537 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 205 (+12) од,
- артилерійських систем – 1 599 (+10) од,
- РСЗВ – 366 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 187 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 241 (+17),
- крилаті ракети ‒ 316 (+0),
- кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 969 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 144 (+1).
Дані уточнюються.
При цьому зранку 17 жовтня речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що лише за минулу ніч на півдні України було знищено 26 дронів-камікадзе Shahed-136.
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