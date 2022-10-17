Генштаб повідомив про нові втрати Росії: 320 загарбників, 8 танків, система ППО

За даними Генштабу ЗСУ, 16 жовтня захисники України вбили близько 320 російських загарбників, знищили 8 танків, 10 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони та 17 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 17.10, за даними української розвідки, орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65 320 (+320) осіб,

танків ‒ 2 537 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 205 (+12) од,

артилерійських систем – 1 599 (+10) од,

РСЗВ – 366 (+1) од,

засоби ППО ‒ 187 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 241 (+17),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 969 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 144 (+1).

Дані уточнюються.

При цьому зранку 17 жовтня речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що лише за минулу ніч на півдні України було знищено 26 дронів-камікадзе Shahed-136.