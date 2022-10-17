Генштаб сообщил о новых потерях России: 320 захватчиков, 8 танков, система ПВО
Понедельник, 17 октября 2022, 09:12
По данным Генштаба ВСУ, 16 октября защитники Украины убили около 320 российских захватчиков, уничтожили 8 танков, 10 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны и 17 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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Общие боевые потери РФ с 24.02 до 17.10, по данным украинской разведки, ориентировочно составили:
- личного состава – около 65 320 (+320) человек,
- танков ‒ 2 537 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5 205 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1 599 (+10) ед,
- РСЗО – 366 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 187 (+1) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 241 (+17),
- крылатые ракеты ‒ 316 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 969 (+10) ед,
- специальная техника – 144 (+1).
Данные уточняются.
При этом утром 17 октября спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что только за минувшую ночь на юге Украины было уничтожено 26 дронов-камикадзе Shahed-136.
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