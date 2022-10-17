За ніч на півдні знищили 26 дронів-камікадзе - Повітряні сили

На півдні України за ніч знищено 26 дронів-камікадзе Shahed-136, інформація щодо ранкової атаки на Київ уточнюється.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 17 жовтня

Пряма мова: "Вчора ми повідомляли про 11 дронів-камікадзе знищених на цьому напрямку. З 3.30 по 7 ранку знищено ще 15 цих дронів. Отже маємо фактично за ніч 26 знищених Shahed-136 в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Там залучались в основному зенітні ракетні підрозділи, але була і робота винищувачів".

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Деталі: Загалом, за даними ПвК "Південь", з початку використання противником іранських дронів, їх уже знищено 100 (96 - Shahed-136 і 4 - Mohajer-6) на південному напрямку, зазначив Ігнат.

За оцінкою Повітряних сил, українськими військовими збивається 75% таких дронів-камікадзе.

Ігнат повідомив, що наразі не має уточненої інформації щодо атаки на столицю, яка триває.