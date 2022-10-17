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Британська розвідка: У РФ все більші проблеми з логістикою через пошкодження Кримського мосту

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 09:44

Росії все важче забезпечувати постачання свого угруповання на півдні України у зв’язку з наслідками диверсії на Кримському мосту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки за 17 жовтня про війну в Україні.

"Логістичні виклики для сил РФ на півдні Україні скоріш за все стали ще більшими після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Відновлювальні роботи тривають, міст частково відкритий для проїзду, але у чергах на переправу досі очікують багато вантажівок", - зазначають в огляді. 

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Для потреб угруповання на півдні України скоріш за все збільшують інтенсивність постачання по суші через Маріуполь, щоб компенсувати проблему з Кримським мостом. Розвідка зазначає, що цей маршрут стає для росіян все важливішим з огляду на те, що на Херсонському напрямку багато військ, а постачання через Крим ускладнилося. "Мелітополь - вузол логістичних маршрутів, і там спостерігається значна присутність російської авіації", - додають у тексті. 

У попередньому огляді повідомлялося, що російська оборонна промисловість, ймовірно, не може виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються.

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
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