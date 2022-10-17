Британская разведка: У РФ все большие проблемы с логистикой из-за повреждения Крымского моста

России все труднее обеспечивать снабжение своей группировки на юге Украины в связи с последствиями диверсии на Крымском мосту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки за 17 октября о войне в Украине.

"Логистические вызовы для сил РФ на юге Украины, скорее всего, стали еще большими после повреждения Крымского моста 8 октября. Восстановительные работы продолжаются, мост частично открыт для проезда, но в очередях на переправу до сих пор ожидают много грузовиков", - отмечают в обзоре.

Для нужд группировки на юге Украины скорее всего увеличивают интенсивность поставок по суше через Мариуполь, чтобы компенсировать проблему с Крымским мостом. Разведка отмечает, что этот маршрут становится для россиян все более важным ввиду того, что на Херсонском направлении много войск, а поставки через Крым усложнились. "Мелитополь - узел логистических маршрутов, и там наблюдается значительное присутствие российской авиации", - добавляют в тексте.

В предыдущем обзоре сообщалось, что российская оборонная промышленность, вероятно, не может производить современные боеприпасы такими темпами, как они расходуются.