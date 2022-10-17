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Вранці ППО збила ще 11 "Шахедів", дрони на Київ прилетіли з півдня

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 жовтня 2022, 10:23
ілюстрація Повітряних сил

Зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "У зоні відповідальності повітряного командування "Центр", а це північні та центральні регіони країни, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку – знищено щонайменше два "шахеди".

Деталі: Повітряні сили уточнюють, що всі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались із південного напрямку.

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Теми: Повітряні сили ЗСУКиїввійна
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