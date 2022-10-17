Вранці ППО збила ще 11 "Шахедів", дрони на Київ прилетіли з півдня

Зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "У зоні відповідальності повітряного командування "Центр", а це північні та центральні регіони країни, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку – знищено щонайменше два "шахеди".

Деталі: Повітряні сили уточнюють, що всі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались із південного напрямку.