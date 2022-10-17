Утром ПВО сбила еще 11 "Шахедов", дроны на Киев прилетели с юга
Понедельник, 17 октября 2022, 10:23
Утром 17 октября противовоздушная оборона ликвидировала 11 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "В зоне ответственности воздушного командования "Центр", а это северные и центральные регионы страны, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожено девять дронов-камикадзе "Shahed-136".
Также есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении - уничтожено по меньшей мере два "Шахеда".
Детали: Воздушные силы уточняют, что все атаки дронов-камикадзе, по столице в частности, осуществлялись с южного направления.
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