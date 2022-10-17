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Утром ПВО сбила еще 11 "Шахедов", дроны на Киев прилетели с юга

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 октября 2022, 10:23
иллюстрация Воздушных сил

Утром 17 октября противовоздушная оборона ликвидировала 11 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "В зоне ответственности воздушного командования "Центр", а это северные и центральные регионы страны, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожено девять дронов-камикадзе "Shahed-136".

Также есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении - уничтожено по меньшей мере два "Шахеда".

Детали: Воздушные силы уточняют, что все атаки дронов-камикадзе, по столице в частности, осуществлялись с южного направления.

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Темы: Воздушные силы ВСУКиеввойна
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