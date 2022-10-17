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У Києві вранці 4 прильоти, є влучання по житловому будинку, під завалами люди

Роман ПетренкоПонеділок, 17 жовтня 2022, 09:15
задимлення у києві після прильотів, фото уп

Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Джерело: КМДА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно: "Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі".

Деталі: Влада повідомляє про 4 прильоти по Києві станом на 9:00.

Інформація про постраждалих під час атаки наразі не називається.

Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що після атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку.

Вже з нього врятовані 18 людей, двоє мешканців залишаються під завалами.

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Чи є загиблі наразі невідомо.

Мер також просить зараз не їхати у центр міста без нагальної потреби - на декількох вулицях перекритий рух.

Upd. Об 11:30 стало відомо, що з руїн будинку в Києві дістали загиблу жінку.

 

Нагадаємо: Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували дронами-камікадзе.

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Теми: Київобстрілвійна
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