У Києві вранці 4 прильоти, є влучання по житловому будинку, під завалами люди

задимлення у києві після прильотів, фото уп

Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Джерело: КМДА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно: "Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі".

Деталі: Влада повідомляє про 4 прильоти по Києві станом на 9:00.

Інформація про постраждалих під час атаки наразі не називається.



Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що після атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку.

Вже з нього врятовані 18 людей, двоє мешканців залишаються під завалами.

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Чи є загиблі наразі невідомо.

Мер також просить зараз не їхати у центр міста без нагальної потреби - на декількох вулицях перекритий рух.

Upd. Об 11:30 стало відомо, що з руїн будинку в Києві дістали загиблу жінку.

Нагадаємо: Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували дронами-камікадзе.