У Києві вранці 4 прильоти, є влучання по житловому будинку, під завалами люди
Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.
Джерело: КМДА, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно: "Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі".
Деталі: Влада повідомляє про 4 прильоти по Києві станом на 9:00.
Інформація про постраждалих під час атаки наразі не називається.
Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що після атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку.
Вже з нього врятовані 18 людей, двоє мешканців залишаються під завалами.
Чи є загиблі наразі невідомо.
Мер також просить зараз не їхати у центр міста без нагальної потреби - на декількох вулицях перекритий рух.
Upd. Об 11:30 стало відомо, що з руїн будинку в Києві дістали загиблу жінку.
Нагадаємо: Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували дронами-камікадзе.