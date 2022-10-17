ОВА повідомили про вибухи на Хмельниччині та "приліт" на Вінниччині

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в області чути звуки вибухів. Також повідомляється про прильоти у Вінницькій області.

Джерело: Гамалій у Telegram, "Суспільне", глава Вінницької ОВА Сергій Борзов

Пряма мова Гамалія: "В Хмельницькій області чути вибухи.

Реклама:

Залишайтеся в укриттях!

Віримо в ППО!".

Деталі: Наразі невідомо, це приліт чи робота ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: ЗМІ пишуть, що у Вінницькій області лунали вибухи. Телеграм-канали повідомляють про декілька прильотів.

Тим часом по всій Україні тривога понад 2 години.

Пряма мова Борзова: Вінницька область знову під ракетним обстрілом.

Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури".

Нагадаємо: З вечора неділі знищено 37 дронів-камікадзе, якими Росія атакувала Україну.