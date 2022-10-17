ОВА повідомили про вибухи на Хмельниччині та "приліт" на Вінниччині
Понеділок, 17 жовтня 2022, 15:19
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в області чути звуки вибухів. Також повідомляється про прильоти у Вінницькій області.
Джерело: Гамалій у Telegram, "Суспільне", глава Вінницької ОВА Сергій Борзов
Пряма мова Гамалія: "В Хмельницькій області чути вибухи.
Залишайтеся в укриттях!
Віримо в ППО!".
Деталі: Наразі невідомо, це приліт чи робота ППО.
Оновлено: ЗМІ пишуть, що у Вінницькій області лунали вибухи. Телеграм-канали повідомляють про декілька прильотів.
ВІДЕО ДНЯ
Тим часом по всій Україні тривога понад 2 години.
Пряма мова Борзова: Вінницька область знову під ракетним обстрілом.
Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури".
Нагадаємо: З вечора неділі знищено 37 дронів-камікадзе, якими Росія атакувала Україну.