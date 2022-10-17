З вечора неділі по Україні летіли 43 дрони-камікадзе, збито 37 - Повітряні сили

З вечора неділі знищено 37 дронів-камікадзе, якими Росія атакувала Україну.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна" та в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "43 (дрони), летіли усі з півдня, 37 – знищено. Усі сили та засоби і авіація і зенітні ракетні комплекси та інші сили оборони були залучені. Щонайменше 86% - це знищені "Шахеди". Це доволі непоганий результат.

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Справді, дайте військовим робити свою роботу. Не потрібно з вікна шмаляти, тому що кулі в густонаселених містах, повертаються потім на голову людей".

Деталі: По всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі лунала тривала кількагодинна повітряна тривога. 17 жовтня Росія масовано атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.

Зокрема постраждала столиця країни. За даними голови Нацполіції Ігоря Клименка, о 6.37 був перший удар по Києву, о 8.20 - останній. Зафіксовано 5 дронів камікадзе: три влучили в об'єкти критичної інфраструктури, 1 влучив у житловий будинок, ще один був збитий працівниками поліції: патрульним, уповноваженим карного розшуку та спецпризначенцем.