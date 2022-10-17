Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З вечора неділі по Україні летіли 43 дрони-камікадзе, збито 37 - Повітряні сили

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 жовтня 2022, 13:30
З вечора неділі по Україні летіли 43 дрони-камікадзе, збито 37 - Повітряні сили
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

З вечора неділі знищено 37 дронів-камікадзе, якими Росія атакувала Україну.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна" та в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "43 (дрони), летіли усі з півдня, 37 – знищено. Усі сили та засоби і авіація і зенітні ракетні комплекси та інші сили оборони були залучені. Щонайменше 86% - це знищені "Шахеди". Це доволі непоганий результат.

Реклама:

Справді, дайте військовим робити свою роботу. Не потрібно з вікна шмаляти, тому що кулі в густонаселених містах, повертаються потім на голову людей".

Деталі: По всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі лунала тривала кількагодинна повітряна тривога. 17 жовтня Росія масовано атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.

Зокрема постраждала столиця країни. За даними голови Нацполіції Ігоря Клименка, о 6.37 був перший удар по Києву, о 8.20 - останній. Зафіксовано 5 дронів камікадзе: три влучили в об'єкти критичної інфраструктури, 1 влучив у житловий будинок, ще один був збитий працівниками поліції: патрульним, уповноваженим карного розшуку та спецпризначенцем.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривогавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
У Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом "Джусом"
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: