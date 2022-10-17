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ОВА сообщили о взрывах на Хмельнитчине и "прилете" на Виннитчине

Роман ПетренкоПонедельник, 17 октября 2022, 15:19
ОВА сообщили о взрывах на Хмельнитчине и прилете на Виннитчине
ГАМАЛиЙ, ФОТО ОВА

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил, что в области слышны звуки взрывов. Также сообщается о взрывах в Винницкой области.

Источник: Гамалий в Telegram, "Суспильне", глава Винницкой ОВА Сергей Борзов

Прямая речь Гамалия: "В Хмельницкой области слышны взрывы.

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Оставайтесь в укрытиях!

Верим в ПВО!".

Детали: Пока неизвестно, это прилет или работа ПВО.

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Обновлено: СМИ пишут, что в Винницкой области раздавались взрывы. Телеграмм-каналы сообщают о нескольких прилетах.

Тем временем по всей Украине тревога более 2 часов.

Прямая речь Борзова: Винницкая область снова под ракетным обстрелом.

Есть попадание по объекту критической инфраструктуры".

Напомним: С вечера воскресенья уничтожено 37 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину.

Темы: Хмельнитчинавойнаобстрел
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