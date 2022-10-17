ОВА сообщили о взрывах на Хмельнитчине и "прилете" на Виннитчине
Понедельник, 17 октября 2022, 15:19
Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил, что в области слышны звуки взрывов. Также сообщается о взрывах в Винницкой области.
Источник: Гамалий в Telegram, "Суспильне", глава Винницкой ОВА Сергей Борзов
Прямая речь Гамалия: "В Хмельницкой области слышны взрывы.
Реклама:
Оставайтесь в укрытиях!
Верим в ПВО!".
Детали: Пока неизвестно, это прилет или работа ПВО.
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: СМИ пишут, что в Винницкой области раздавались взрывы. Телеграмм-каналы сообщают о нескольких прилетах.
Тем временем по всей Украине тревога более 2 часов.
Прямая речь Борзова: Винницкая область снова под ракетным обстрелом.
Есть попадание по объекту критической инфраструктуры".
Напомним: С вечера воскресенья уничтожено 37 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину.