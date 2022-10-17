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Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 14:47
Підтримайте Українську правду на платформі Patreon

Близько трьох місяців тому редакція "Української правди" запустила свій Patreon

Завдяки внескам читачів, зокрема, ми відзняли ексклюзивні матеріали про деокуповані території та розповіли щемливі історії з лінії фронту, які пронизують глибоко до серця. Також наші журналісти зʼясовували, як війна змінює країну та працювали над важливими розслідуваннями

На нашу думку, сьогодні ідеальний час, щоб підтримати редакцію "Української правди", адже наше медіа – не тільки про боротьбу журналістів на інформаційному фронті, а й про, напрацьовану роками, довіру читачів до редакції.

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А ефективність нашої роботи можна зрозуміти через кількість людей, які шукають новини саме на нашому сайті.  У перші дні війни "Українська правда" стала другим за відвідуваністю сайтом після Google. 

Щотижня на платформі Patreon ми публікуємо унікальні матеріали, а також фотоматеріали з лінії фронту. Крім того, наші постійні читачі мають змогу отримувати ексклюзивні фотографії-листівки з передової та лист-подяку від головної редакторки "Української правди" – Севгіль Мусаєвої. 

Редакція "Української правди", при створенні матеріалів, завжди враховує інтереси нашої аудиторії. Для нас же важлива підтримка читачів, адже вона нас надихає створювати все більше унікального контенту. 

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Підтримайте УП на Patreon: patreon.com 

Також ви можете долучитися до Клубу УП, щоб користуватися додатковими перевагами: club.pravda.com.ua

Або зробити швидкий донейт ще один зручний спосіб допомогти редакції: pravda.com.ua

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