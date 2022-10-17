Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 14:47

Близько трьох місяців тому редакція "Української правди" запустила свій Patreon

Завдяки внескам читачів, зокрема, ми відзняли ексклюзивні матеріали про деокуповані території та розповіли щемливі історії з лінії фронту, які пронизують глибоко до серця. Також наші журналісти зʼясовували, як війна змінює країну та працювали над важливими розслідуваннями

Ми продовжуємо боротися на інформаційному фронті, адже вважаємо, що зараз це важливо, як ніколи. 

А ще, на нашу думку, сьогодні ідеальний час, щоб підтримати редакцію "Української правди", адже наше медіа – не тільки про боротьбу журналістів на інформаційному фронті, а й про, напрацьовану роками, довіру читачів до редакції.

А ефективність нашої роботи можна зрозуміти через кількість людей, які шукають новини саме на нашому сайті.  У перші дні війни "Українська правда" стала другим за відвідуваністю сайтом після Google. 

Щотижня на платформі Patreon ми публікуємо унікальні матеріали, а також фотоматеріали з лінії фронту. Крім того, наші постійні читачі мають змогу отримувати ексклюзивні фотографії-листівки з передової та лист-подяку від головної редакторки "Української правди" – Севгіль Мусаєвої. 

Редакція "Української правди", при створенні матеріалів, завжди враховує інтереси нашої аудиторії. Для нас же важлива підтримка читачів, адже вона нас надихає створювати все більше унікального контенту. 

Підтримайте УП на Patreon: patreon.com 

Також ви можете долучитися до Клубу УП, щоб користуватися додатковими перевагами: club.pravda.com.ua

Або зробити швидкий донейт ще один зручний спосіб допомогти редакції: pravda.com.ua

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Головне сьогодні

Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться "думати про мир"

фотоПід посольством Ірану вимагали припинити продавати Росії дрони-камікадзе

інфографікаПовітряні сили ввечері збили вісім "Шахедів"

оновлено, відеоРосійський Су-34 впав на багатоповерхівку під час зльоту на Кубані, є загиблі

обновлено, фотоЗ російського полону визволили 108 жінок – ОП

Маск знайшов дивне виправдання окупації Криму Росією

Усі новини...
Останні новини
05:15
Після вибухів у Миколаєві зникло світло – ЗМІ
04:45
Ворог збільшив корабельне угруповання – ОК "Південь"
03:50
Сумщина: 300 приходів з території РФ, 5 загиблих
02:58
На півдні авіація 11 разів вдарила по позиціях ворога і його ППО – командування
02:14
Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться "думати про мир"
01:15
Резніков: Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
00:32
фотоПід посольством Ірану вимагали припинити продавати Росії дрони-камікадзе
23:53
Пентагон обговорює, чи платити Маску за інтернет Starlink в Україні – ЗМІ
23:50
"Ваня, ховайся, блін". Як Київ пережив першу атаку іранськими дронами - відео
23:42
Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму
Усі новини...