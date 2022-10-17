Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 14:47

Около трех месяцев назад редакция "Украинской правды" запустила свой Patreon.

Благодаря взносам читателей, в частности, мы сняли эксклюзивные материалы о деоккупированных территориях и рассказали щемящие истории с линии фронта, которые пронзают глубоко до души. Также наши журналисты выясняли, как война меняет страну и работали над важными расследованиями

Мы продолжаем информационную борьбу, потому что считаем, что сейчас это важно, как никогда.

А еще, на наш взгляд, сегодня идеальное время, чтобы поддержать редакцию "Украинской правды", ведь наше медиа – не только про борьбу журналистов на информационном фронте, но и про, наработанное годами доверие читателей к редакции.

А эффективность нашей работы можно определить благодаря количеству людей, которые ищут новости именно на нашем сайте. В первые дни войны "Украинская правда" стала вторым по посещаемости в Украине сайтом после Google. 

Еженедельно на платформе Patreon мы публикуем уникальные материалы, а также фотоматериалы с линии фронта. Кроме того, наши постоянные читатели могут получить эксклюзивные фотографии-открытки с передовой и письмо-благодарность от главного редактора "Украинской правды" – Севгиль Мусаевой. 

Редакция "Украинской правды" при создании материалов всегда учитывает интересы нашей аудитории. Для нас важна поддержка читателей, ведь она вдохновляет нас создавать больше уникального контента. 

Поддержите УП на Patreon: patreon.com 

Также вы можете присоединиться в Клуб УП, чтобы пользоваться дополнительными преимуществами: club.pravda.com.ua

Или сделать быстрый донейт – еще один удобный способ помочь редакции: pravda.com.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Главное сегодня

Зеленский назвал условие, при котором России придется "думать о мире"

фотоПод посольством Ирана требовали прекратить продавать России дроны-камикадзе

инфографикаВоздушные силы вечером сбили восемь "Шахедов"

обновлено, видеоРоссийский Су-34 упал на многоэтажку во время взлета на Кубани, есть погибшие

оновлено, фотоИз российского плена освободили 108 женщин - ОП

Маск нашел странное оправдание оккупации Крыма Россией

Все новости...
Последние новости
05:15
После взрывов в Николаеве пропал свет – СМИ
04:45
Враг увеличил корабельную группировку – ОК "Юг"
03:50
Сумщина: 300 приходов с территории РФ, 5 погибших
02:58
На юге авиация 11 раз ударила по позициям врага и его ПВО – командование
02:14
Зеленский назвал условие, при котором России придется "думать о мире"
01:15
Резников: Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи
00:32
фотоПод посольством Ирана требовали прекратить продавать России дроны-камикадзе
23:53
Пентагон обсуждает, платить ли Маску за интернет Starlink в Украине – СМИ
23:50
"Ваня, прячься, блин". Как Киев пережил первую атаку иранскими дронами - видео
23:42
Европарламент будет голосовать за признание России государством-спонсором терроризма
Все новости...