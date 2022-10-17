Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Около трех месяцев назад редакция "Украинской правды" запустила свой Patreon.

Благодаря взносам читателей, в частности, мы сняли эксклюзивные материалы о деоккупированных территориях и рассказали щемящие истории с линии фронта, которые пронзают глубоко до души. Также наши журналисты выясняли, как война меняет страну и работали над важными расследованиями.

На наш взгляд, сегодня идеальное время, чтобы поддержать редакцию "Украинской правды", ведь наше медиа – не только про борьбу журналистов на информационном фронте, но и про, наработанное годами доверие читателей к редакции.

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А эффективность нашей работы можно определить благодаря количеству людей, которые ищут новости именно на нашем сайте. В первые дни войны "Украинская правда" стала вторым по посещаемости в Украине сайтом после Google.

Еженедельно на платформе Patreon мы публикуем уникальные материалы, а также фотоматериалы с линии фронта. Кроме того, наши постоянные читатели могут получить эксклюзивные фотографии-открытки с передовой и письмо-благодарность от главного редактора "Украинской правды" – Севгиль Мусаевой.

Редакция "Украинской правды" при создании материалов всегда учитывает интересы нашей аудитории. Для нас важна поддержка читателей, ведь она вдохновляет нас создавать больше уникального контента.

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