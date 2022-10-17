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СБУ: російські диверсанти, затримані на Харківщині, "розкололись"

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 жовтня 2022, 17:33
фото прокуратури

СБУ каже, що провела масштабну роботу із бойовиками приватної військової компанії РФ, яких спецпризначенці захопили в полон минулого тижня, та отримала вичерпну доказову базу злочинів.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківщини

Дослівно: "Служба безпеки встановила, що перебуваючи на території Ізюмського району, загарбники проводили так звані "зачистки" місцевого населення та "полювали" на АТОвців.

Двоє учасників ворожої ДРГ – військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського гру, а ще двоє – найманці приватної військової компанії".

Деталі: Прокуратура повідомляє, що за даними слідства, на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району ці російські військові катували трьох учасників АТО.

Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку "Світло шахтаря" без води та продуктів харчування.

Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

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Окупанти вибивали з затриманих інформацію про інших осіб з числа місцевих мешканців смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в період 2014–2015 років.

Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили трьох учасників АТО.

Наразі чотирьом окупантам повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що передувало: 11 жовтня Служба безпеки України заявила про ліквідацію на Харківщині двох груп диверсантів ПВК "Вагнер", які катували українців.

Також повідомлялось, що полонений командир ДРГ надає українським спецслужбам розвідувальну інформацію. 

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Теми: СБУХарківська областьвійна
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