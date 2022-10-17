СБУ: российские диверсанты, задержанные на Харьковщине, "раскололись"

СБУ говорит, что провела масштабную работу с боевиками частной военной компании РФ, которых спецназовцы захватили в плен на прошлой неделе, и получила исчерпывающую доказательную базу преступлений.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковской области

Дословно: "Служба безопасности установила, что находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые "зачистки" местного населения и "охотились" на АТОшников.

Двое участников вражеской ДРГ - военнослужащие 16 отдельной бригады специального назначения российского гру, а еще двое - наемники частной военной компании".

Детали: Прокуратура сообщает, что по данным следствия, в начале сентября 2022 года во время оккупации пгт Боровая Изюмского района эти российские военные пытали трех участников АТО.

Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и удерживали в яме на базе отдыха "Свет шахтера" без воды и продуктов питания.

Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям.

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Оккупанты выбивали из задержанных информацию о других лицах из числа местных жителей пгт Боровая, которые принимали участие в проведении АТО в период 2014-2015 годов.

После нечеловеческих пыток и издевательств российские солдаты отпустили трех участников АТО.

Сейчас четырем оккупантам сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало: 11 октября Служба безопасности Украины заявила о ликвидации на Харьковщине двух групп диверсантов ЧВК "Вагнер", которые пытали украинцев.

Также сообщалось, что пленный командир ДРГ предоставляет украинским спецслужбам разведывательную информацию.