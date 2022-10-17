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Російський Су-34 впав на багатоповерхівку під час зльоту на Кубані, є загиблі

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 18:54
Скрін з відео, ТАСС

Увечері 17 жовтня в російському Єйську військовий літак Су-34 впав на багатоповерхівку під час набору висоти, є загиблі та поранені.

Джерело: ТАСС з посиланням на Міноборони РФ, The Bell

Деталі: Російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1. 

Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Оновлено о 19:20: Російські ЗМІ повідомляють, що після падіння літака на житловий масив у Єйську було чутно кілька вибухів. У Міноборони уточнили, що на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака.

 
Reuters

Оновлено о 20:09: У російському МНС повідомили, що 2 людини загинули, 15 госпіталізовано. Через падіння літака пожежею охоплено з першого по дев'ятий поверх житлового будинку, евакуйовано близько 100 осіб.

Оновлено о 20:54: Пожежу загасили. Кількість загиблих зросла до трьох осіб. Загальна кількість постраждалих збільшилася до 19 осіб. Семеро дорослих і одна дитина перебувають у важкому стані, вони отруїлися продуктами горіння. 

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Оновлено о 23:37: У Єйську введено режим НС. Під час падіння літака 6 людей загинули і 19 поранені, 6 осіб не виходять на зв'язок, повідомили в МНС.

 

Довідково: Інтернет-видання The Bell повідомляє, що катастрофа Су-34 в Єйську – вже щонайменше десята небойова втрата в російській військовій авіації за неповні вісім місяців війни в Україні. 

Що цьому передувало: Тиждень тому у Ростовській області Росії зазнав авіакатастрофи військовий літак, який повинен був зробити бойовий виліт, за день до цього в тому ж регіоні впав інший бомбардувальник.

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Теми: Росіявибухзброя
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