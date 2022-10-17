Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский Су-34 упал на многоэтажку во время взлета на Кубани, есть погибшие

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 18:54
Российский Су-34 упал на многоэтажку во время взлета на Кубани, есть погибшие
Скрин из видео, ТАСС

Вечером 17 октября в российском Ейске военный самолет Су-34 упал на многоэтажку при наборе высоты, есть погибшие и раненые.

Джерело: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Российский самолет Су-34 при наборе высоты потерпел крушение в Ейске. Он упал на многоэтажку по адресу ул. Коммунисическая, 20/1. После падения начался пожар. Причиной крушения, как утверждают в Минобороны России, стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж успел катапультироваться. 

Реклама:

Обновлено в 19:20: Российские СМИ сообщают, что после падения самолета на жилой массив в Ейске были слышны несколько взрывов. В Минобороны уточнили, что на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

 
Reuters

Обновлено в 20:09: В российском МЧС сообщили, что 2 человека погибли, 15 госпитализированы. Из-за падения самолета пожаром охвачены с первого по девятый этаж жилого дома, эвакуированы около 100 человек.

Обновлено в 20:54: Пожар потушили. Число погибших возросло до трех человек. Общее число пострадавших увеличилось до 19 человек. Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 23:37: В Ейске введен режим ЧС. При падении самолета 6 человек погибли и 19 ранены, 6 человек не выходят на связь, сообщили в главке МЧС

 

Справка: Интернет-издание The Bell сообщает, что катастрофа Су-34 в Ейске - уже по меньшей мере десятая небоевая потеря в российской военной авиации за неполные восемь месяцев войны в Украине.

Что этому предшествовало: Неделю назад в Ростовской области России потерпел авиакатастрофу военный самолет, который должен был совершить боевой вылет, за день до этого в том же регионе упал другой бомбардировщик.

Темы: Росcиявзрыворужие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Росcия
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: