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Российский Су-34 упал на многоэтажку во время взлета на Кубани, есть погибшие

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 18:54
Скрин из видео, ТАСС

Вечером 17 октября в российском Ейске военный самолет Су-34 упал на многоэтажку при наборе высоты, есть погибшие и раненые.

Джерело: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Российский самолет Су-34 при наборе высоты потерпел крушение в Ейске. Он упал на многоэтажку по адресу ул. Коммунисическая, 20/1. После падения начался пожар. Причиной крушения, как утверждают в Минобороны России, стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж успел катапультироваться. 

Обновлено в 19:20: Российские СМИ сообщают, что после падения самолета на жилой массив в Ейске были слышны несколько взрывов. В Минобороны уточнили, что на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

 
Reuters

Обновлено в 20:09: В российском МЧС сообщили, что 2 человека погибли, 15 госпитализированы. Из-за падения самолета пожаром охвачены с первого по девятый этаж жилого дома, эвакуированы около 100 человек.

Обновлено в 20:54: Пожар потушили. Число погибших возросло до трех человек. Общее число пострадавших увеличилось до 19 человек. Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения.

Обновлено в 23:37: В Ейске введен режим ЧС. При падении самолета 6 человек погибли и 19 ранены, 6 человек не выходят на связь, сообщили в главке МЧС

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Справка: Интернет-издание The Bell сообщает, что катастрофа Су-34 в Ейске - уже по меньшей мере десятая небоевая потеря в российской военной авиации за неполные восемь месяцев войны в Украине.

Что этому предшествовало: Неделю назад в Ростовской области России потерпел авиакатастрофу военный самолет, который должен был совершить боевой вылет, за день до этого в том же регионе упал другой бомбардировщик.

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Темы: Росcиявзрыворужие
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