З Херсона евакуюють колаборантів та їхні родини – зведення Генштабу

Окупанти вивозять з окупованого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу у Facebook

Дослівно: "У Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Водночас проводяться заходи щодо депортації колаборантів та членів їх сімей на територію тимчасово окупованої території Республіки Крим".

Деталі: Водночас, ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не полишає спроб проведення наступальних дій у Бахмуті та Авдіївські напрямки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Майорськ, Мар'їнка, Краснохорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та ліній на окремих напрямках та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, він наносить удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення.

За поточну добу ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаударів, завдав близько 30 атак з РСЗВ.

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Від обстрілів росіян постраждали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запорізька; Козача Лопань та Стрілеча Харківської області; Краснохорівка, Терний, Соледар та Мар'їнка Донецької області; Білогірка Херсонської області; а також населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумські області.

Для ударів ворог використовував крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотники "Шахед-136" іранського виробництва.

На Волинському та Полісському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів Збройних сил Білорусы, залучених до охорони державного кордону. Загроза ракетних та авіаударів, а також використання ударних БПЛА "Шахед-136" з території Республіки Білорусь залишається.

Ворог здійснював обстріли і на інших напрямках:

на Сіверському напрямку - з артилерії різних типів у селищах Попівка та Ходин Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та ракетної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруха, Вовчанськ, Вовчанський Хутор, Козача Лопань, Охірцеве та Хатище;

на Краматорському напрямку - з танків і артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та ракетної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них Велика Новосілка, Павлівка, Ольхівське та Малі Щербаки.

На Південно-Бухському напрямку ворог захищає раніше зайняті лінії та позиції. Пожежі на об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Вогнем пошкоджено території понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

У Мелітополі Запорізької області внаслідок ударів точкової артилерії Сил оборони отримали поранення понад 40 окупантів. У Бердянську знищили склад боєприпасів. У селі Воскресенка поранено до 30 окупантів, а у Василівці – до 25. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється.

За поточну добу авіація Сил оборони завдала понад 11 ударів. Підтверджено влучання у 10 областей концентрації озброєння та військової техніки, а також у позицію зенітного ракетного комплексу ворога. Крім того, наші підрозділи ППО збили 25 ворожих "Шахедів".

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, один район концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, два засоби ППО, 2 склади з боєприпасами та інші військові цілі ворога.