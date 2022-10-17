Из Херсона эвакуируют коллаборационистов и их семьи – сводка Генштаба

Оккупанты вывозят из оккупированного Херсона в оккупированный Крым коллаборационистов и членов их семей.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба в Facebook

Дословно: "В Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. В то же время проводятся мероприятия по депортации коллаборационистов и членов их семей на территорию временно оккупированной территории Республики Крым".

Детали: В то же время, враг пытается удержать временно захваченные территории, концентрирует усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, одновременно не оставляет попыток проведения наступательных действий в Бахмуте и на Авдеевском направлении.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спирное, Бахмутское, Майорск, Марьинка, Краснохоровка, Победа и Невельское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и линий на отдельных направлениях и проводит воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны, он наносит удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

За текущие сутки враг нанес 9 ракетных и 39 авиаударов, нанес около 30 атак из РСЗО.

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От обстрелов россиян пострадали районы более 25 населенных пунктов. Среди них Киев, Запорожская область; Казачья Лопань и Стрелечье Харьковской области; Краснохоровка, Терний, Соледар и Марьинка Донецкой области; Белогорка Херсонской области; а также населенные пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской области.

Для ударов враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотники "Шахед-136" иранского производства.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлеченных к охране государственной границы. Угроза ракетных и авиаударов, а также использования ударных БПЛА "Шахед-136" с территории Республики Беларусь остается.

Враг проводил обстрелы и на других направлениях:

на Северском направлении - из артиллерии различных типов поселки Поповка и Ходин Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и ракетной артиллерии в районах населенных пунктов Высокая Яруха, Волчанск, Волчанский Хутор, Казачья Лопань, Охирцево и Хатище;

на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполовка;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и ракетной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 25 населенных пунктов. Среди них Великая Новоселка, Павловка, Ольховское и Малые Щербаки.

На Южно-Бухском направлении враг защищает ранее занятые линии и позиции. Пожары на объектах военной и гражданской инфраструктуры. Огнем повреждены территории более 35 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

В Мелитополе Запорожской области в результате ударов точечной артиллерии Сил обороны получили ранения более 40 оккупантов. В Бердянске уничтожили склад боеприпасов. В селе Воскресенка ранены до 30 оккупантов, а в Васильевке - до 25. Количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется.

За текущие сутки авиация Сил обороны нанесла более 11 ударов. Подтверждено попадание в 10 областей концентрации вооружения и военной техники, а также в позицию зенитного ракетного комплекса врага. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили 25 вражеских "Шахедов".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район концентрации живой силы, вооружения и военной техники, два средства ПВО, 2 склада с боеприпасами и другие военные цели врага.