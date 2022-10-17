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На Київщині збили російський безпілотник – мер Броварів

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 21:07

Ввечері 17 жовтня сили ППО збили ворожий безпілотник на Київщині.

Джерело: очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, міський голова Броварів Ігор Сапожко в Telegram, міський голова Борисполя Володимир Борисенко в Facebook

Пряма мова: "Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО. Наголошую – нічого не знімайте та не викладайте в соцмережах! Не фіксуйте роботу наших Збройних сил".

Деталі: В області оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 20:43: Протиповітряна оборона спрацювала у Броварах. За словами міського голови, руйнувань немає. У Борисполі також працюють сили ППО.

Оновлено: о 21:01: Мер Броварів повідомив про збиття ворожого безпілотника над громадою.

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Теми: Київська областьвійнаповітряна тривога
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