На Київщині збили російський безпілотник – мер Броварів
Понеділок, 17 жовтня 2022, 21:07
Ввечері 17 жовтня сили ППО збили ворожий безпілотник на Київщині.
Джерело: очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, міський голова Броварів Ігор Сапожко в Telegram, міський голова Борисполя Володимир Борисенко в Facebook
Пряма мова: "Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО. Наголошую – нічого не знімайте та не викладайте в соцмережах! Не фіксуйте роботу наших Збройних сил".
Реклама:
Деталі: В області оголошена повітряна тривога.
Оновлено о 20:43: Протиповітряна оборона спрацювала у Броварах. За словами міського голови, руйнувань немає. У Борисполі також працюють сили ППО.
Оновлено: о 21:01: Мер Броварів повідомив про збиття ворожого безпілотника над громадою.
ВІДЕО ДНЯ