Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине сбили российский беспилотник – мэр Броваров

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 21:07

Вечером 17 октября силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Киевской области.

Источник: руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, городской голова Броваров Игорь Сапожко в Telegram, городской голова Борисполя Владимир Борисенко в Facebook

Прямая речь: "Жители Киевской области! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО. Подчеркиваю - ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил".

Детали: В области объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 20:43: Противовоздушная оборона сработала в Броварах. По словам городского головы, разрушений нет. В Борисполе также работают силы ПВО.

Обновлено: в 21:01: Мэр Броваров сообщил о сбитии вражеского беспилотника.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: Киевская областьвойнавоздушная тревога
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты похитили двух должностных лиц ЗАЭС - Энергоатом

Россия снова бьет по энергетике Украины: в Киеве взрывы, в Броварах работает ПВО

Зеленский назвал условие, при котором России придется "думать о мире"

фотоПод посольством Ирана требовали прекратить продавать России дроны-камикадзе

инфографикаВоздушные силы вечером сбили восемь "Шахедов"

обновлено, видеоРоссийский Су-34 упал на многоэтажку во время взлета на Кубани, есть погибшие

Все новости...
Киевская область
Враг атаковал Киевскую область двумя волнами "Шахедов": сработала ПВО
На Киевщине в субботу могут быть слышны звуки взрывов - ОВА
Удар РФ по Киевской области: поврежден энергообъект, возможны аварийные отключения
Последние новости
11:13
Как питаться, чтобы оставаться здоровым в условиях войны – объясняет ЦОЗ
11:11
В Житомире ракеты попали в объект энергообеспечения, пропали свет и вода
10:57
У Усманова после обысков в Германии конфисковали яйца Фаберже, которые он выдавал за сувениры
10:47
Оккупанты обстреляли два энергообъекта ДТЭК, есть погибший
10:41
Экс-главе ГФС и его советнику объявили подозрение: получили 722 млн грн неправомерной выгоды
10:36
Лондон рассказал о "заманивании" Китаем своих бывших военных летчиков в качестве инструкторов
10:18
Россияне минируют дороги в сторону Сватово и Кременной – глава ОВА
10:17
Десятки кораблей со сжиженным газом не могут разгрузиться в Испании из-за нехватки мощностей
10:00
В Херсонской области оккупанты обороняются, в Николаевской ВСУ сбили 5 дронов – ОВА
09:55
На Херсонщине Воздушные силы "приземлили" российский Су-25
Все новости...