На Киевщине сбили российский беспилотник – мэр Броваров
Понедельник, 17 октября 2022, 21:07
Вечером 17 октября силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Киевской области.
Источник: руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, городской голова Броваров Игорь Сапожко в Telegram, городской голова Борисполя Владимир Борисенко в Facebook
Прямая речь: "Жители Киевской области! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО. Подчеркиваю - ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил".
Реклама:
Детали: В области объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 20:43: Противовоздушная оборона сработала в Броварах. По словам городского головы, разрушений нет. В Борисполе также работают силы ПВО.
Обновлено: в 21:01: Мэр Броваров сообщил о сбитии вражеского беспилотника.
ВИДЕО ДНЯ