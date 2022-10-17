На Киевщине сбили российский беспилотник – мэр Броваров

Вечером 17 октября силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Киевской области.

Источник: руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, городской голова Броваров Игорь Сапожко в Telegram, городской голова Борисполя Владимир Борисенко в Facebook

Прямая речь: "Жители Киевской области! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО. Подчеркиваю - ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил".

Детали: В области объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 20:43: Противовоздушная оборона сработала в Броварах. По словам городского головы, разрушений нет. В Борисполе также работают силы ПВО.

Обновлено: в 21:01: Мэр Броваров сообщил о сбитии вражеского беспилотника.