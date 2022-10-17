Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине сбили российский беспилотник – мэр Броваров

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 21:07

Вечером 17 октября силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Киевской области.

Источник: руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, городской голова Броваров Игорь Сапожко в Telegram, городской голова Борисполя Владимир Борисенко в Facebook

Прямая речь: "Жители Киевской области! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО. Подчеркиваю - ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил".

Реклама:

Детали: В области объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 20:43: Противовоздушная оборона сработала в Броварах. По словам городского головы, разрушений нет. В Борисполе также работают силы ПВО.

Обновлено: в 21:01: Мэр Броваров сообщил о сбитии вражеского беспилотника.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Киевская областьвойнавоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: