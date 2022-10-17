Іранських інструкторів вже помітили на Херсонщині – українське підпілля

За даними українського підпілля, на території тимчасово окупованої Херсонської області в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану.

Джерело: Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій Збройних сил України у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, також іранці допомагають запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з Криму. Зокрема інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут.

За даними центру, перевозять дрони на автомобілях КамАз або УРАЛ. Можливе також використання цивільного транспорту, вантажні авто для перевезення морських контейнерів.

Передісторія: Уранці 17 жовтня ворог атакував Київ дронами-камікадзе "Шахед-136".