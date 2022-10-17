Іранських інструкторів вже помітили на Херсонщині – українське підпілля

За даними українського підпілля, на території тимчасово окупованої Херсонської області в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану.

Джерело: Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій Збройних сил України у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, також іранці допомагають запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з Криму. Зокрема інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут.

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За даними центру, перевозять дрони на автомобілях КамАз або УРАЛ. Можливе також використання цивільного транспорту, вантажні авто для перевезення морських контейнерів.

Передісторія: Уранці 17 жовтня ворог атакував Київ дронами-камікадзе "Шахед-136".